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У Вінницькій області невідомі розстріляли поліцейських із авто. Оголошено план-перехоплення

Фото: у Вінницькій області невідомі розстріляли поліцейських 20 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У Вінницькій області 20 квітня невідомі розстріляли поліцейських Є жертва та поранений, злочинців уже шукають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію України, Telegram голови МВС Ігоря Клименка.

"Сьогодні, 20 квітня, близько 2 години ночі у  Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору", - йдеться у повідомленні Нацполіції.

В авто були двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських.

"Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений", - додали у відомстві. 

На території Вінницької та Одеської областей введено поліцейську операцію.

"Завдяки зусиллям оперативних служб вдалося встановити осіб, ймовірно причетних до скоєння злочину. Орієнтування розіслано до всіх регіональних підрозділів Національної поліції", - додали правоохоронці.

Реакція Клименка

Голова МВС Ігор Клименко відреагував на безпрецендентний злочин, заявивши, що виправдання йому немає і не може бути.

"Неважливо хто та в якому одязі. В якому стані та з якої причини Виправдання цьому злочину немає і не може бути. Стрільців необхідно знайти та затримати. Вони мають відповісти за всією суворістю закону", - написав він у Telegram.

Він також висловив співчуття родині та близьким загиблого поліцейського.

Як повідомлялося, у 2021 році в Івано-Франківську чоловік напав на поліцейського і завдав йому 14 ударів ножем. Правоохоронець вижив та перебуває у лікарні.

А у 2019 році в Харкові двоє невідомих у масках вчинили збройний напад на офіцера Департаменту карного розшуку Національної поліції України. Потерпілий зазнав тяжких поранень.

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