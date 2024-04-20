У Вінницькій області невідомі розстріляли поліцейських із авто. Оголошено план-перехоплення

"Сьогодні, 20 квітня, близько 2 години ночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору", - йдеться у повідомленні Нацполіції.

В авто були двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських.

"Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений", - додали у відомстві.

На території Вінницької та Одеської областей введено поліцейську операцію.

"Завдяки зусиллям оперативних служб вдалося встановити осіб, ймовірно причетних до скоєння злочину. Орієнтування розіслано до всіх регіональних підрозділів Національної поліції", - додали правоохоронці.

Реакція Клименка

Голова МВС Ігор Клименко відреагував на безпрецендентний злочин, заявивши, що виправдання йому немає і не може бути.

"Неважливо хто та в якому одязі. В якому стані та з якої причини Виправдання цьому злочину немає і не може бути. Стрільців необхідно знайти та затримати. Вони мають відповісти за всією суворістю закону", - написав він у Telegram.

Він також висловив співчуття родині та близьким загиблого поліцейського.