У Вінницькій області через вибух загинув керівник одного з підприємств: деталі від поліції

У Крижополі Вінницької області в кабінеті керівника одного з підприємств прогримів вибух. Унаслідок інциденту є загиблі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Вінницької області у Facebook.
За даними правоохоронців, вибух прогримів 31 грудня близько 12:00, коли колишній співробітник одного з підприємств зайшов до кабінету керівника.
"У результаті обидва чоловіки загинули на місці події. Станом на 13:30 відомо ще про одного чоловіка, який помер під час надання медичної допомоги", - уточнили в поліції.
При цьому поліцейські зазначають, що ще один потерпілий отримав травми, його госпіталізували.
На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та криміналісти.
Нагадаємо, 14 грудня в одному з центральних районів Дніпра прогримів вибух. ЗМІ писали про підрив автомобіля.
Пізніше джерела РБК-Україна уточнили, що це був теракт, унаслідок якого загинув військовий.
Також наприкінці жовтня невідомі підірвали автомобіль начальника бойової підготовки Збройних сил України. Чоловіка госпіталізували.
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