У Вінницькій області через вибух загинув керівник одного з підприємств: деталі від поліції

У Крижополі Вінницької області в кабінеті керівника одного з підприємств прогримів вибух. Унаслідок інциденту є загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Вінницької області у Facebook .

За даними правоохоронців, вибух прогримів 31 грудня близько 12:00, коли колишній співробітник одного з підприємств зайшов до кабінету керівника.

"У результаті обидва чоловіки загинули на місці події. Станом на 13:30 відомо ще про одного чоловіка, який помер під час надання медичної допомоги", - уточнили в поліції.

При цьому поліцейські зазначають, що ще один потерпілий отримав травми, його госпіталізували.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та криміналісти.