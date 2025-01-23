У Вінницькій області 13-річний підліток побив шестикласника: поліція розпочала розслідування

У Вінницькій області 13-річний учень 8 класу побив 12-річного шестикласника. Інцидент зняв на відео однокласник потерпілого.

22 січня до поліції звернулася жителька Хмільницького району із заявою про побиття її 12-річного сина, який вчиться у 6 класі. Жінка розповіла, що в одній із соціальних мереж побачила відео, на якому учень 8 класу того ж ліцею завдає тілесних ушкоджень її дитині біля місцевого магазину.

Правоохоронці встановили, що інцидент стався ще 6 січня. 13-річний хлопець змусив однокласника потерпілого знімати конфлікт на відео. Поліцейські детально вивчили записи, опитали учасників інциденту, свідків та батьків.

Наразі за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України (Хуліганство). Остаточну кваліфікацію події буде надано після завершення всіх слідчих дій.

Правоохоронці спільно із соціальними службами проводять профілактичну роботу з родинами учасників інциденту та в навчальному закладі.

Поліція закликає батьків пильнувати поведінку дітей, нагадувати їм про важливість дотримання моральних і правових норм та неприпустимість будь-яких проявів насильства.