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У Вінницькій області 13-річний підліток побив шестикласника: поліція розпочала розслідування

Четвер 23 січня 2025 16:41
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У Вінницькій області 13-річний підліток побив шестикласника: поліція розпочала розслідування Фото: Поліція розпочала рослідування інциденту у Вінницькій області (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Вінницькій області 13-річний учень 8 класу побив 12-річного шестикласника. Інцидент зняв на відео однокласник потерпілого.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

22 січня до поліції звернулася жителька Хмільницького району із заявою про побиття її 12-річного сина, який вчиться у 6 класі. Жінка розповіла, що в одній із соціальних мереж побачила відео, на якому учень 8 класу того ж ліцею завдає тілесних ушкоджень її дитині біля місцевого магазину.

Правоохоронці встановили, що інцидент стався ще 6 січня. 13-річний хлопець змусив однокласника потерпілого знімати конфлікт на відео. Поліцейські детально вивчили записи, опитали учасників інциденту, свідків та батьків.

Наразі за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України (Хуліганство). Остаточну кваліфікацію події буде надано після завершення всіх слідчих дій.

Правоохоронці спільно із соціальними службами проводять профілактичну роботу з родинами учасників інциденту та в навчальному закладі.

Поліція закликає батьків пильнувати поведінку дітей, нагадувати їм про важливість дотримання моральних і правових норм та неприпустимість будь-яких проявів насильства.

Нагадаємо, РБК-Україна раніше розповідало про те, що у Білій Церкві група підлітків побила та принижувала 12-річну дівчинку. Відео інциденту, де видно, як дівчинці погрожують, кидають у неї використані жуйки та б’ють, було опубліковано в мережі. Як повідомляє Офіс Генерального прокурора, за фактом побиття дитини 16 січня відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України (катування). РБК-Україна розповідало, що відомо про цей інцидент.

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