У Вінниці зросла кількість постраждалих від гепатиту А

Кількість постраждалих від вірусного гепатиту А у Вінницькій області збільшилась до 141 пацієнта.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ.
За даними відомства, стан усіх хворів - середньої тяжкості.
Наразі в області триває епідеміологічне розслідування та ведуться всі необхідні обстеження. У Вінницькій області працює команда епідеміологів та фахівців.
"Комплексно вже маємо результати понад 150 проб з навколишнього середовища, додатково проводяться перевірки стихійних ринків та води. Джерело інфікування ще не встановлено", - повідомили у МОЗ.
Зазначимо, що раніше повідомлялося про 80 госпіталізованих із підтвердженим діагнозом гепатит А в одному із районів Вінниці. Такі дані медики озвучували 24 жовтня.
Зараження відбувається при вживанні забруднених харчових продуктів, води через немиті руки, предмети домашнього вжитку (посуд, білизна, рушник, іграшки та інше), якими користувався хворий.
Інфекція потрапляє в організм через слизову оболонку шлунково-кишкового тракту. Як не банально, але головним методом профілактики від гепатиту А є ретельне миття рук. Збудник вражає печінку.
Зазначимо, у 2019 році спалах гепатиту А був зафіксований у Кіровоградській області.
Раніше в МОЗ України докладно пояснили, чим небезпечний вірус гепатиту А та які його симптоми.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.