У Вінниці вчергове пограбували могилу наймолодшого захисника "Азовсталі" (відео)

На кладовищі "Сабарів-1" у Вінниці невідомі знову обікрали могилу полеглого воїна Назарія Гринцевича, який мав позивний "Грєнка". Поліція встановлює, хто причетний до зникнення речей.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.
30 березня до правоохоронців звернулася мати військового Маріанна Гринцевич. Вона повідомила, що з могили її сина зникли дерев’яна булава та три свічки. За її словами, булава була привезена із Закарпаття та прикручена до могили, оскільки раніше вже фіксували крадіжки.
Мати військового також опублікувала на сторінці в Instagram відео, де розповіла, що зникло з могили її сина.
За фактом наруги над могилою слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 297 ККУ. Санкція статті передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі. Поліція проводить розслідування та встановлює причетних до злочину.
Назарій Гринцевич ще до повномасштабного вторгнення мріяв про службу в "Азові" та таємно пройшов курс молодого бійця. Під час боїв за Маріуполь він уже був на позиціях разом із побратимами.
Протягом трьох місяців обороняв металургійний комбінат "Азовсталь", де відсвяткував своє 19-річчя. Після виходу з заводу потрапив у полон.
21 вересня 2022 року його звільнили під час великого обміну полоненими. Після реабілітації він повернувся на фронт і став командиром взводу оптичних спостерігачів підрозділу "Контакт 12".
10 березня 2024 року Назарій відзначив 21-річчя. Загинув 6 травня 2024 року.
Його слова стали символом нескореності: "Що б не було у вас - любіть маму, їжте кашу і любіть Україну".
Мати Назарія раніше вже повідомляла про те, що могилу військового обікрали.
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