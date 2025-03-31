У Вінниці вчергове пограбували могилу наймолодшого захисника "Азовсталі" (відео)

На кладовищі "Сабарів-1" у Вінниці невідомі знову обікрали могилу полеглого воїна Назарія Гринцевича, який мав позивний "Грєнка". Поліція встановлює, хто причетний до зникнення речей.

30 березня до правоохоронців звернулася мати військового Маріанна Гринцевич. Вона повідомила, що з могили її сина зникли дерев’яна булава та три свічки. За її словами, булава була привезена із Закарпаття та прикручена до могили, оскільки раніше вже фіксували крадіжки.

Мати військового також опублікувала на сторінці в Instagram відео, де розповіла, що зникло з могили її сина.

За фактом наруги над могилою слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 297 ККУ. Санкція статті передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі. Поліція проводить розслідування та встановлює причетних до злочину.