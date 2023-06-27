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У Вінниці приміський автобус потрапив у ДТП: 15 людей отримали травми (фото)

Фото: у Вінниці приміський автобус потрапив у ДТП, 15 людей отримали травми (facebook.com/vinn.police)
Автор: Наталія Гурковська

У Вінниці трапилась ДТП за участю приміського автобуса у вівторок, 27 червня. В результаті травми отримали 15 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Вінницької області.

"27 червня у Вінниці сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автобуса приміського сполучення "Богдан" та автомобіля ГАЗ", - йдеться в повідомленні.

Аварія сталась близько 10.00 години поблизу перехрестя вулиць Немирівське шосе та Незалежності у м. Вінниця. За попередньою інформацією слідства, 67–річний водій автобуса "Богдан" допустив зіткнення з автомобілем ГАЗ, який знаходився біля правого краю дороги.

"Станом на 13.00 чотирнадцять пасажирів звернулись за допомогою до медиків. Також травми отримав 64-річний водій ГАЗу", - додали в поліції.

У водіїв відібрано зразки крові для проведення токсикологічної експертизи. На місці події працює слідчо-оперативна група. Тривають слідчі дії.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено покарання до 3 років обмеження волі.

Як повідомлялось, на трасі "Стрий-Ізварине" у Черкаській області 26 червня трапилась смертельна ДТП. В результаті цього загинули четверо людей, ще шестеро постраждали.

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