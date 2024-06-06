У Вінниці обікрали могилу Назарія Гринцевича: що відомо (фото)

Мар'яна повідомила, що з могили її сина зник іграшковий собака, якого вона подарувала Назарію ще в дитинстві.

"Вкрали собаку Назара! Я її купила йому на першу зарплату, коли Назар був маленький ще. Я вимушена була йти на роботу, заробила 700 гривень і купила собаку йому за 500 гривень. Я працювала зранку до світанку, щоб прогодувати дитину!" - пише вона.

Тому Мар'яна просить повернути подарунок на місце, звертаючись до всіх небайдужих.

З могили Назарія Гринцевича викрали подарунок матері (фото: instagram.com/annatollilvna_1984)

Хто такий Назарій Гринцевич

Під час повномасштабної війни хлопець уже був у Маріуполі. До цього він таємно пройшов курс молодого бійця в "Азові", де й хотів служити.

Впродовж трьох місяців Назарій разом із побратимами утримував металургійний комбінат "Азовсталь". Тут він зустрів своє 19-річчя. Після виходу з заводу він потрапив у полон.

Звільнили "Грєнку" 21 вересня 2022 року із ще 215 українськими військовополоненими.

Назарій Гринцевич (скриншот: youtube.com/@viddushivdushu)

Після реабілітації Гринцевич повернувся до служби й став командиром взводу оптичних спостерігачів підрозділу "Контакт 12".

10 березня 2024 Назарію виповнився 21 рік. Він загинув 6 травня 2024 року.

Його найвідомішою фразою, яка пронесеться крізь віки стала: "Що б не було у вас - любіть маму, їжте кашу і любіть Україну".