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У Вінниці чоловік з ножом накинувся на священника УПЦ: подробиці

Фото: у Вінниці чоловік з ножом накинувся на священника УПЦ (news.church.ua)
Автор: Сергій Пишкін

У Вінниці чоловік увірвався до храму на честь Покрова Божої Матері. Після погрому він накинувся з ножем на священника.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Вінницької області.

Як пише поліція, повідомлення про ножове поранення священнослужителя надійшло близько о 9 ранку. Після приїзду, правоохоронці затримали правопорушника.

Згідно з даними пресслужби УПЦ, невідомий чоловік увійшов до храму й почав усе перевертати. Настоятель отець Антоній, який у той час перебував у вівтаря, відреагував на шум та попрямував до "гостя", аби зробити йому зауваження. Однак, невідомий проігнорував священника, після чого порізав йому горло.

"На місце злочину прибула поліція. Злочинець відмовився підкоритись, тому поліцейські були вимушені застосувати зброю, нападника поранили в ногу і затримали", - пише пресслужба УПЦ.

Зазначається, що священника вже прооперували й він знаходиться в реанімації в одній із лікарень міста.

Фото: у Вінниці чоловік з ножом накинувся на священника УПЦ (news.church.ua)

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Вінницяполиция