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У Вінниці через удар РФ 16 липня помер один з поранених

Понеділок 21 липня 2025 14:24
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У Вінниці через удар РФ 16 липня помер один з поранених Архівне фото: наслідки обстрілу Вінниці та області 16 липня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Вінниці помер один з поранених внаслідок масованого удару росіян 16 липня.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міський голова Вінниці Сергій Моргунов.

За його словами, у лікарні від поранень та опіків помер 47-річний чоловік, якого звати Віталій Балибюк. Він працював на одному з підприємств, яке російські терористи обстріляли дронами в ніч на 16 липня.

"Увесь цей час лікарі боролися за його життя, але, на жаль, дива не сталося.Віталію було 47 років. Він був цивільним. Людиною, яка просто робила свою роботу, але втратив життя через війну, яку приніс на нашу землю агресор", - розповів Моргунов.

Атака на Україну 16 липня

Зауважимо, що у ніч із 15 на 16 липня Росія завдала чергового масштабного удару по Україні, застосувавши балістичну ракету типу "Іскандер-М" та близько 400 ударних дронів "Шахед" та безпілотників-імітаторів. За даними Повітряних сил, на ранок 16 липня українська ППО знищила 198 дронів, ще 145 були втрачені з радарного спостереження.

Ударів загалом зазнали Харків, Кривий Ріг, Одеська та Вінницька області. Зокрема у Вінниці внаслідок атаки було зафіксовано суттєве забруднення повітря.

Більше про наслідки атаки на Україну - дізнайтеся у матеріалі РБК‑Україна.

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