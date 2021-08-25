В Виннице загорелись склады в Старом городе. В огне сотни квадратных метров

Сейчас известно, что огонь охватил около 700 квадратных метров. Над городом поднимается большой столб черного дыма. Горожане также сообщают о вони от пожара.

На место происшествия уже прибыли пожарные. К тушению пожара привлечены 39 человек личного состава ГСЧС и 10 единиц спецтехники.

Причины возникновения пожара пока неизвестны. Что содержалось в складах, где вспыхнул пожар, также пока информации нет.

О жертвах или пострадавших в результате пожара пока не сообщается.