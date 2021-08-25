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В Виннице загорелись склады в Старом городе. В огне сотни квадратных метров

Автор: Дмитрий Левицкий

В Виннице на территории Старого города сегодня около 16:00 вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил склады, а позже перекинулся и на офисное помещение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вінниця.Info.

Сейчас известно, что огонь охватил около 700 квадратных метров. Над городом поднимается большой столб черного дыма. Горожане также сообщают о вони от пожара.

На место происшествия уже прибыли пожарные. К тушению пожара привлечены 39 человек личного состава ГСЧС и 10 единиц спецтехники.

Причины возникновения пожара пока неизвестны. Что содержалось в складах, где вспыхнул пожар, также пока информации нет.

О жертвах или пострадавших в результате пожара пока не сообщается.

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ПожарВинница