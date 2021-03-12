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В Виннице вводят ограничения "красной" зоны из-за роста заболеваемости COVID

Новина українською → Винница, Пятница 12 марта 2021 15:25
В Виннице вводят ограничения "красной" зоны из-за роста заболеваемости COVID Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Виннице стремительно увеличивается заболеваемость коронавирусом. Поэтому власти приняли решение ввести в городе некоторые ограничения "красной" зоны карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкого городского совета.

"Из-за стремительного распространения заболеваемости COVID-19... в Виннице вводятся карантинные ограничения "красного" уровня о запрете проведения любых массовых мероприятий и работы спортивных учреждений и учреждений культуры", - говорится в сообщении.

Таким образом, в городе будет запрещено проводить массовые культурные и развлекательные мероприятия, а также не разрешена работа спортивных заведений.

Дополнительные карантинные ограничения начинают действовать с субботы, 13 марта.

Отметим, в Украине с 24 февраля действует адаптивный карантин. Все регионы разделены на зоны. В "красной" зоне действуют самые жесткие ограничения, "оранжевая" - зона риска, "желтая" - общие ограничения, а "зеленая" позволяет смягчить карантин.

Напомним, за вчера в Украине выявили почти 13 тысяч новых случаев COVID-19. Это самое большое число новых заражений с 11 декабря. При этом за минувшие сутки в Винницкой области выявили 940 новых случаев коронавируса.

Кроме того, Министерство здравоохранения рассчитывает на уменьшение количества случаев заболевания COVID-19. Но это зависит от самого вируса.

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