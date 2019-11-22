В Виннице утром произошло смертельное ДТП

В Виннице утром 22 ноября на проспекте Коцюбинского произошло смертельное доржньо-транспортное происшествие (ДТП). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Отмечается, что автомобиль Nissan Sunny въехал в стену жилого дома. В результате аварии водитель погиб на месте происшествия. Предварительно установлено, что 63-летний мужчина не справился с управлением.

"Полиция начала расследование. На месте происшествия следственно-оперативной группой полиции проводятся первоочередные следственные действия - осмотр места происшествия, опрос очевидцев и свидетелей аварии. Авария около 09:00 часа по улице Коцюбинского", - говорится в сообщении.

Фото: место ДТП (npu.gov.ru)

Отмечается, что по факту ДТП полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

Напомним, в Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли двое людей. Водитель сбил двух велосипедистов на трассе.

РБК-Украина писало, что в среду, 20 ноября, в Киеве возле здания Верховной рады произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого пострадали люди.