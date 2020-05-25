В Виннице смертельно ранили нацгвардейца

Сегодня, 25 мая, около двух часов ночи в Виннице нашли раненого нацгвардейца. Военного госпитализировали в больницу, однако спасти его не удалось.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, травмированный мужчина был обнаружен на перекрестке улиц Шмидта - Брацлавская около двух часов ночи и каретой скорой помощи доставлен в реанимационное отделение больницы. Медики диагностировали у него проникающее ножевое ранение брюшной полости и начали оказывать надлежащую помощь, однако спасти его не удалось.

Погибшим оказался 28-летний житель г. Винницы Андрей Карась. У военнослужащего в/ч 3008 в день инцидента был выходной.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства преступления и лиц, причастных к нему. Правоохранители устанавливают и допрашивают лиц, с которыми общался погибший. Следствием начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Статья предусматривает 10 лет лишения свободы.

Напомним, семь человек, которых расстреляли в Житомирской области, были добровольцами АТО.

Вместе с тем, в Хмельницком нетрезвый мужчина из травматического оружия стрелял в участкового офицера полиции, который в результате инцидента получил ранения.