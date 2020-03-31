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В Виннице разработали собственный протокол лечения Covid-19

Новости » Коронавирус     31.03.2020 - 13:23
В Виннице разработали собственный протокол лечения Covid-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Это медикаментозное лечение еще до этапа применения аппаратов искусственной вентиляции легких

В Виннице разработали и официально затвердили собственный протокол лечения коронавируса. Об этом сообщила врач-инфекционист Лариса Мороз, передает пресс-служба Винницкой ОГА.

Как она отметила, в мире нет единого протокола лечения больных коронавирусом, поэтому у каждой страны свой протокол.

"Не дождавшись центрального протокола, в Виннице разработали свой - основанный на китайском, итальянском, испанском, американском и корейском опыте. Протокол разработала кафедра инфекционных болезней Винницкого национального медуниверситета, он официально утвержден на уровне Министерства здравоохранения", - говорится в сообщении.

Это медикаментозное лечение еще до этапа применения аппаратов искусственной вентиляции легких. Для лечения используют группу противомалярийных препаратов, а также препараты, которые применяют при лечении СПИДа, поскольку в состав генома вируса Covid-19 входит часть генома вируса иммунодефицита человека.

По состоянию на сегодня, в Винницкой области 36 зараженных коронавирусом.

Напомним, у жителя Волынской области, который умер 29 марта, на следующий день лабораторные исследования подтвердили коронавирус.

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