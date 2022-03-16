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В Виннице оккупанты обстреляли телебашню. Вещание временно не работает

Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты обстреляли телебашню в Виннице в среду, 16 марта. Из-за вражеской атаки в городе временно не работает телевидение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи.

"Утром 16 марта оккупанты обстреляли телебашню Концерна РРТ (входит в сферу управления Госспецсвязи) в Виннице", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вещание в городе временно недоступно. Однако доступ к украинскому вещанию можно получить другими способами. В частности, украинские телеканалы можно смотреть через спутниковое телевидение, на Youtube, сервисах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv, а также через приложение "Дія".

Кроме того, доступ к новостям можно получить через интернет-радио: radioplayer.ua и в "Дії".

Напомним, часть Черниговской области осталась без электроэнергии. Сейчас аварийные службы устраняют проблему.

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