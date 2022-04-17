В Виннице нарушители комендантского часа напали на военного. Он отстреливался

По данным полиции, вечером 16 апреля возле подъезда одной из многоэтажек молодые люди нарушали общественный порядок и ограничения комендантского часа. А после того, как 31-летний военнослужащий сделал им замечание, они напали на него.

Также сообщается, что потерпевший применил в отношении нападавших зарегистрированное травматическое оружие.

"В настоящее время 27 и 31-летние винничане задержаны. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное завладение транспортным средством. Действия правонарушителей подпадают под признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), за что предусмотрено до 5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.