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В Виннице нарушители комендантского часа напали на военного. Он отстреливался

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Винница, Воскресенье 17 апреля 2022 15:06
В Виннице нарушители комендантского часа напали на военного. Он отстреливался Фото: военный отстреливался от нападавших из травмата (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

В Виннице хулиганы напали на военнослужащего. Сообщается, что ему пришлось отстреливаться из травматического пистолета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Винницкой обалсти.

По данным полиции, вечером 16 апреля возле подъезда одной из многоэтажек молодые люди нарушали общественный порядок и ограничения комендантского часа. А после того, как 31-летний военнослужащий сделал им замечание, они напали на него.

Также сообщается, что потерпевший применил в отношении нападавших зарегистрированное травматическое оружие.

"В настоящее время 27 и 31-летние винничане задержаны. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное завладение транспортным средством. Действия правонарушителей подпадают под признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), за что предусмотрено до 5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Винницкой области мэр Немирова устроил стрельбу из автомата во время конфликта с волонтером.

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