В Виннице мужчина угрожал взорвать взрывчатку в магазине сладостей

На месте происшествия полицейские провели эвакуацию посетителей и работников магазина и лиц, которые находились рядом с заведением. Также правоохранители ограничили движение для пешеходов вблизи места инцидента.

"Задержанным оказался 31-летний винничанин. Сейчас он доставлен в территориальное отделение полиции для выяснения обстоятельств происшествия", - сообщили в НПУ.

Фото: Нацполіція Украины

Взрывотехники осмотрели вещи задержанного, помещение магазина и прилегающую к нему территорию. Опасных предметов они не обнаружили.

"После проведения проверки будет дана правовая квалификация события", - говорится в сообщении.