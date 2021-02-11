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В Виннице мужчина угрожал взорвать взрывчатку в магазине сладостей

Автор: РБК-Украина

11 февраля 31-летний винничанин угрожал работникам магазина сладостей на улице Николая Оводова подрывом взрывчатки. Полиции удалось его задержать, опасных предметов взрывотехники не обнаружили.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Винницкой области.

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На месте происшествия полицейские провели эвакуацию посетителей и работников магазина и лиц, которые находились рядом с заведением. Также правоохранители ограничили движение для пешеходов вблизи места инцидента.

"Задержанным оказался 31-летний винничанин. Сейчас он доставлен в территориальное отделение полиции для выяснения обстоятельств происшествия", - сообщили в НПУ.

Фото: Нацполіція Украины

Взрывотехники осмотрели вещи задержанного, помещение магазина и прилегающую к нему территорию. Опасных предметов они не обнаружили.

"После проведения проверки будет дана правовая квалификация события", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, Служба безопасности Украины разоблачила в Киевской области ячейку международной террористической организации "Исламское государство". У боевиков нашли взрывчатку и гранатометные выстрелы. По версии следствия, часть из них являются действующими боевиками "ИГИЛ". По замыслу лидеров международной террористической организации, они должны были "отсидеться" в Украине после совершенных преступлений. Фигуранты также распространяли литературу экстремистского характера среди потенциальных сторонников.

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