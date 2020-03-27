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В Виннице коронавирус обнаружили у еще одного врача

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У врача Подольского регионального центра онкологии обнаружили коронавирус

В Виннице на коронавирус заболел врач Подольского регионального центра онкологии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщается, на коронавирус заболел врач винницкого областного онкологического диспансера. Сейчас заведение закрыто.

Отмечается, что сейчас в заведении работают инфекционисты и проводятся лабораторные исследования контактных лиц.

Территорию онкодиспансера охраняет патруль.

Напомним, количество зараженных коронавирусом в Винницкой области возросло до 9 человек.

Отметим, по состоянию на утро 27 марта известно о 218 случаев заражения по всей стране. Кроме того, в Черновицкой области выздоровели 4 человека - трое взрослых и один ребенок. С начала вспышки коронавирус в Украине умерли п'ять человек.

Более того, новым коронавирусом заразился начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

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