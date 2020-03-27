В Виннице коронавирус обнаружили у еще одного врача

У врача Подольского регионального центра онкологии обнаружили коронавирус
В Виннице на коронавирус заболел врач Подольского регионального центра онкологии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.
Как сообщается, на коронавирус заболел врач винницкого областного онкологического диспансера. Сейчас заведение закрыто.
Отмечается, что сейчас в заведении работают инфекционисты и проводятся лабораторные исследования контактных лиц.
Территорию онкодиспансера охраняет патруль.
Напомним, количество зараженных коронавирусом в Винницкой области возросло до 9 человек.
Отметим, по состоянию на утро 27 марта известно о 218 случаев заражения по всей стране. Кроме того, в Черновицкой области выздоровели 4 человека - трое взрослых и один ребенок. С начала вспышки коронавирус в Украине умерли п'ять человек.
Более того, новым коронавирусом заразился начальник полиции Киева Андрей Крищенко.