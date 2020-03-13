В Виннице госпитализировали девушку с подозрением на коронавирус

Сегодня, 13 марта, в Виннице с подозрением на коронавирус госпитализировали девушку. Об этом сообщают местные СМИ.

Сообщается, что в начале марта 25-летняя жительница Винницы приехала из Польши. По словам заведующего отделом Винницкого областного лабораторного центра Минздрава Украины Степана Томина, сегодня у нее ухудшилось самочувствие.

Также сообщается, что экспресс-тесты на коронавирус показали отрицательный результат, однако образцы направили на исследование в Киев.

Напомним, ранее в Черновцах госпитализировали еще одну женщину с подозрением на коронавирус. Она вернулась из Италии на прошлой неделе, имеет признаки инфекционного заболевания. Кроме того, в больницу забрали супругу жителя Черновицкой области, у которого был диагностирован коронавирус.

Также сегодня стало известно, что зараженную коронавирусом украинку выписали из больницы итальянского Неаполя. По данным Генерального консульства Украины в Неаполе, девушка полностью выздоровела.