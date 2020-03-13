ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Виннице госпитализировали девушку с подозрением на коронавирус

Новости » Происшествия     13.03.2020 - 14:44
В Виннице госпитализировали девушку с подозрением на коронавирус
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Быстрый тест на коронавирус дал отрицательный результат

Сегодня, 13 марта, в Виннице с подозрением на коронавирус госпитализировали девушку. Об этом сообщают местные СМИ.

Сообщается, что в начале марта 25-летняя жительница Винницы приехала из Польши. По словам заведующего отделом Винницкого областного лабораторного центра Минздрава Украины Степана Томина, сегодня у нее ухудшилось самочувствие.

Также сообщается, что экспресс-тесты на коронавирус показали отрицательный результат, однако образцы направили на исследование в Киев.

Напомним, ранее в Черновцах госпитализировали еще одну женщину с подозрением на коронавирус. Она вернулась из Италии на прошлой неделе, имеет признаки инфекционного заболевания. Кроме того, в больницу забрали супругу жителя Черновицкой области, у которого был диагностирован коронавирус.

Также сегодня стало известно, что зараженную коронавирусом украинку выписали из больницы итальянского Неаполя. По данным Генерального консульства Украины в Неаполе, девушка полностью выздоровела.

Португалия объявила чрезвычайные меры для борьбы с коронавирусом В Минздраве уточнили состояние больной с коронавирусом в Радомышле
Новости Украины ВинницазаражениеКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь