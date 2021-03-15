Из-за ситуации с коронавирусом в Виннице большинство больниц для пациентов с COVID заполнены на 95%. Кроме того, уже задействовано 80% кислородных точек.

Об этом говорится в сообщении на сайте Винницкого городского совета .

Сообщается, что общая загруженность коечного фонда пяти городских больниц, где оказывают помощь больным коронавирусом, на сегодня составляет 85%. Но в больницах №1 и №3, а также в роддоме №1 места заняты на 95%.

В Виннице на сегодня болеют 7 013 человек. Из них более 500 пациентов госпитализированы. По словам директора местного департамента здравоохранения Александра Шиша, Винницкая область имеет наибольшую динамику роста заболеваемости COVID-19 за последние 30 суток - 15 216 случаев.

По возрастной структуре среди тяжелых больных преобладают пациенты в возрасте 50-69 лет и выше. По летальным случаям - в основном это также пожилые в категории 65+, которые имеют сложные сопутствующие заболевания (ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, ожирение и сахарный диабет). Общий показатель летальности от коронавируса в Виннице составляет 1,7%.