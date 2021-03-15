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В Виннице большинство больниц для пациентов с COVID заполнены на 95%

Новина українською → Винница, Понедельник 15 марта 2021 19:04
В Виннице большинство больниц для пациентов с COVID заполнены на 95% Фото: Винница на грани коллапса из-за заполненных больниц (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Из-за ситуации с коронавирусом в Виннице большинство больниц для пациентов с COVID заполнены на 95%. Кроме того, уже задействовано 80% кислородных точек.

Об этом говорится в сообщении на сайте Винницкого городского совета.

Сообщается, что общая загруженность коечного фонда пяти городских больниц, где оказывают помощь больным коронавирусом, на сегодня составляет 85%. Но в больницах №1 и №3, а также в роддоме №1 места заняты на 95%.

В Виннице на сегодня болеют 7 013 человек. Из них более 500 пациентов госпитализированы. По словам директора местного департамента здравоохранения Александра Шиша, Винницкая область имеет наибольшую динамику роста заболеваемости COVID-19 за последние 30 суток - 15 216 случаев.

По возрастной структуре среди тяжелых больных преобладают пациенты в возрасте 50-69 лет и выше. По летальным случаям - в основном это также пожилые в категории 65+, которые имеют сложные сопутствующие заболевания (ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, ожирение и сахарный диабет). Общий показатель летальности от коронавируса в Виннице составляет 1,7%.

Напомним, ранее сообщалось, что Львов находится в полушаге от "красной зоны", поэтому школы частично уходят на дистанционное обучение.

Кроме того, в Николаеве с 22 марта все школьники уходят на досрочные двухнедельные каникулы, а с 17 марта старшеклассники 5-11 классов переходят на дистанционное обучение.

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