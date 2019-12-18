"Винницагаз Сбыт" победил в 60 открытых торгах на поставку газа

В 2019 году ООО "Винницагаз Сбыт" своим поставщиком газа избрали 518 потребителей бюджетной сферы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В текущем году ООО "Винницагаз Сбыт" признано победителем в 60 открытых торгах по закупке природного газа. Еще 458 бюджетных учреждений и организаций заключили с компанией прямые договора на поставку газа", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, объем поставки предприятием газа бюджетникам в целом составил почти 6 млн куб. м.

"С середины ноября текущего года наше предприятие начало договорную работу с бюджетными учреждениями и организациями, которые финансируются из государственного и местных бюджетов на поставку природного газа на 2020 год. 7 учреждений уже признали "Винницагаз Сбыт" победителем в процедурах закупки", - сообщает директор предприятия Василий Сопильник.

В пресс-службе также отметили, что пик закупочной кампании приходится на декабрь-январь. Всего с ноября компания уже участвует в 55 объявленных процедурах закупки.