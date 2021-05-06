"Винницагаз" инвестирует в этом году в газовые сети более 60 млн гривен

Направления и суммы использования средств для АО "Винницагаз" ежегодно утверждает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). На 2021 год общая сумма инвестиций в сети Винницкой области и замену счетчиков газа составит более 60 млн грн.

"АО "Винницагаз" постоянно внедряет в обслуживании газораспределительных сетей новейшие технологии, устанавливает современное оборудование. Выполнение определенных инвестиционной программой мероприятий повысит надежность и безопасность эксплуатации системы газоснабжения Винницкой области, обеспечит высокое качество предоставления услуг потребителям", - объясняет технический директор компании Игорь Дорошенко.

Так, на выполнение плана развития предприятия в 2021 году компания направит на капитальный ремонт и реконструкцию сетей 13,4 млн грн. В частности, будут заменены 7 ГРП и реконструированы 11 ШГРП с установкой современных шкафных газораспределительных пунктов производства Львовского завода RGC Production. Почти 2800 домов получат новые КДРД.

Также 2,6 млн гривен запланированы на кольцевание шести газопроводов, замену поврежденных участков газопроводов и замену шести изношенных задвижек различного диаметра по всему региону. Кроме того, будет проведена реконструкция 34 станций катодной защиты сетей от коррозии на сумму 4,9 млн грн.

Для нужд аварийно-диспетчерской службы планируется приобретение 8 единиц техники на сумму около 7 млн ​​грн. Данная техника очень нужна предприятию для обеспечения оперативности при локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

Инвестиционная программа на текущий год позволяет заменить 12,8 тыс. счетчиков газа бытовым потребителям. Это достаточно близко к фактической потребности в замене узлов учета, которые выбраковываются ежегодно в процессе государственной поверки. Для сравнения, планом развития предприятия в прошлом году было предусмотрено замену только 7,9 тыс. приборов.

Весь комплекс указанных работ выполняется за счет тарифа на услугу распределения природного газа. Поэтому для успешной реализации запланированного важна своевременная оплата услуг доставки газа клиентами компании.