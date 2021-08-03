Винниковская табачная фабрика производит 62% нелегальных сигарет, - исследование

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление аналитического агентства "Кантар Украина".

"62% этой группы товара производится на Винниковской фабрике....Она дает максимальный вклад в формирование нелегальной продукции этой группы. В основном это пачки, которые маркированы как Duty Free. Но они реализуются в обычной торговле", - рассказывает эксперт агентства "Кантар Украина" Татьяна Свердлик.

По ее словам, такая схема позволяет львовскому производителю недоплачивать акциз в государственный бюджет на уровне 30-35 грн на каждой пачке.

"Мощности фабрики сопоставимы с объемами производства транснациональных компаний и позволяют выпускать около 2 млрд пачек в год", - добавила эксперт.

Отметим, ВТФ известна на рынке марками JIN-LING, MARVEL, COMPLIMENT, STRONG, LIFA, LS, КИЇВ. Наибольшей популярностью пользуются сигареты JIN-LING, стоимость которых в интернете не превышает 20 грн за пачку. С виду они напоминают известную марку "CAMEL". Эта марка сигарет пользуется спросом у потребителей с более низким доходом.

Эксперты отмечают, что на пачках JIN-LING - поддельные акцизные марки, а сами сигареты имеют сомнительное качество, так как производятся в ночные смены и не проходят нужную проверку.Кроме того, ВТФ уже не первый год злоупотребляет тем, что выдает сигареты за сигариллы, акцизные марки на которые дешевле в 15 раз.

С 2016 по 2018 год фабрика произвела около 5 млрд штук сигарет, но не приобрела для них ни одной акцизной марки.