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У Вінницькій області дві сім'ї отруїлися продуктами горіння: постраждали діти

Вінниччина, Середа 11 грудня 2024 15:53
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У Вінницькій області дві сім'ї отруїлися продуктами горіння: постраждали діти Фото: На Вінниччині люди отруїлися чадним газом (t.me/dsns_telegram)
Автор: Катерина Творожнікова

У Вінницькій області 55-річна жінка та її 11-річна онука отруїлися продуктами горіння. Зокрема, внаслідок загоряння житлового будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Сьогодні вранці, 11 грудня, у місті Тульчин Вінницької області, 55-річну жінку та її онуку терміново госпіталізували до лікарні. Їхній стан вкрай важкий. Дитина перебуває на кисневому забезпеченні апаратом штучної вентиляції легень. Водночас, жінці проводять кисневе забезпечення, але через кисневу маску.

Причини загоряння будинку наразі встановлюються.

У Вінницькій області дві сім'ї отруїлися продуктами горіння: постраждали діти

Пожежа у житловому будинку (фото: t.me/dsns_telegram)

Крім того, пізно ввечері, 10 грудня, через отруєння чадним газом до лікарні потрапила жінка з двома дітьми. Зокрема, 39-річна жінка та її двоє дітей у віці 17 і 5 років. Інцидент стався у місті Вінниця.

Рятувальники закликають українців бути пильними. А також дотримуватися цих правил пожежної безпеки:

  • вчасно перевіряти справність усіх опалювальних систем;
  • забезпечувати правильну вентиляцію приміщень;
  • регулярно провітрювати свої оселі.

Читайте також, у чому небезпека чадного газу та як уберегтися від отруєння.

Чадний газ - це невидима загроза, яка може бути смертельною навіть у малих концентраціях. Він не має кольору, запаху чи смаку, тому його неможливо ідентифікувати без спеціальних приладів, але він може бути смертельним для людини та впливати на організм навіть у невеликих концентраціях.

Знаючи правила безпеки, ви зможете захистити себе і близьких від небезпеки.

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