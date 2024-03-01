Вінгер "Торонто" побив хулігана "Арізони", тафгай "Нешвілла" не впорався: бійки вечора НХЛ

У столиці провінції Онтаріо бійка спалахнула ще в першому періоді. Знаному забіяці "Арізони" Ліаму О'Браєну не сподобалося, як нападник господарів Раян Рівз зіграв проти оборонця "Койотіс" Юусо Вялімякі.

Спробу поштовхатися біля борту рефері попередили. А от спаринг після відновлення гри – ні. Рівз відразу ж заволодів ініціативою у бою, потягнувши суперника на себе та завдавши кількох ударів. О'Браєн намагався опиратися, але ще кілька точних випадів правою від вінгера відправили його на лід.

Натомість у штату Теннессі почубилися оборонці "Нешвілла" Жеремі Лозон і "Міннесотти" Джейкоб Міддлтон. Зійшлися опоненти неподалік від лав запасних і взялися лупцювати один одного.

Спершу ініціативою володів господар льоду. Та поступово Міддлтон перебрав контроль над спарингом. Він збив шолом суперника та кілька разів добряче "прописав" правою. Зрештою, Лозона від розправи врятували рефері.

Нарешті в Іллінойсі зійшлися центрфорвард "Чикаго" Різ Джонсон і його колега за амплуа з "Колорадо" Кріс Вагнер.

Останній спробував атакувати правою, але хуліган "Блекгокс" ці спроби нівелював. Натомість сам Джонсон вдало влучив лівою рукою і відправив опонента в політ на лід. Обидва отримали по 5 хвилин на лаві штрафників.