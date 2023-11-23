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Вінгер "Сіетла" віддубасив опонента, нападник "Нешвілла" кинув забіяку на лід: бійки вечора НХЛ

Фото: Брендон Танев і шайбу оформив, і в бійці взяв участь (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Великий ігровий день регулярної першості Національної хокейної ліги подарував любителям сутичок на льоду низку баталій, зокрема в Сіетлі та Нешвіллі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протоколи поєдинків.

 

У штаті Вашингтон бійка спалахнула між крайнім нападником "Сіетл Кракен" Брендоном Таневим і оборонцем "Сан-Хосе Шаркс" Кайлом Берроузом. Останній спробував відправити суперника в борт, коли каліфорнійці вже "горіли" 0:5.

Утім, Танев уник силового прийому канадця. Натомість "віддячив" співвітчизнику в бою на кулаках. Вінгер "Кракен" завдав кількох несамовитих ударів у напрямку голови Берроуза. Від розправи оборонця вчасним втручанням врятували рефері. Обидва отримали по 5 хвилин штрафу.

 

 

У столиці Теннессі перша сутичка виникла під завісу стартового періоду. Оборонець "Калгарі Флеймз" Денніс Гілберт надто активно намагався забрати шайбу в нападника "Нешвілл Предаторз" Майка Маккеррона за воротами гостей.

Зрештою, обидва скинули краги та взялися "хоровидити" в центрі майданчика. Ініціативою довго ніхто не міг заволодіти, хоча Маккеррона скинув шолом із опонента. Проте, коли Гілберт спробував схопити суперника бійцівським прийомом, то сам опинився на льоду, та ще й незахищеною головою вдарився в кригу.

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