Вінгер "Сіетла" віддубасив опонента, нападник "Нешвілла" кинув забіяку на лід: бійки вечора НХЛ

У штаті Вашингтон бійка спалахнула між крайнім нападником "Сіетл Кракен" Брендоном Таневим і оборонцем "Сан-Хосе Шаркс" Кайлом Берроузом. Останній спробував відправити суперника в борт, коли каліфорнійці вже "горіли" 0:5.

Утім, Танев уник силового прийому канадця. Натомість "віддячив" співвітчизнику в бою на кулаках. Вінгер "Кракен" завдав кількох несамовитих ударів у напрямку голови Берроуза. Від розправи оборонця вчасним втручанням врятували рефері. Обидва отримали по 5 хвилин штрафу.

У столиці Теннессі перша сутичка виникла під завісу стартового періоду. Оборонець "Калгарі Флеймз" Денніс Гілберт надто активно намагався забрати шайбу в нападника "Нешвілл Предаторз" Майка Маккеррона за воротами гостей.

Зрештою, обидва скинули краги та взялися "хоровидити" в центрі майданчика. Ініціативою довго ніхто не міг заволодіти, хоча Маккеррона скинув шолом із опонента. Проте, коли Гілберт спробував схопити суперника бійцівським прийомом, то сам опинився на льоду, та ще й незахищеною головою вдарився в кригу.