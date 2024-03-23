Вінгер "Колорадо" відзначив перемогу хітом, швидкий спаринг в Арізоні: бійки вечора НХЛ

Інцидент у Денвері виник, коли доля зустрічі вже була вирішена. Оборонець "Колорадо" Джош Менсон брудно в'їхав у нападника "Коламбуса" Карсона Маєра. За одноклубника вирішив заступитися тафгай "Блю Джекетс" Матьє Олів'є.

Він оперативно під'їхав до Менсона та вирішив провчити опонента. Утім, господар льоду виявився готовим до такого розвитку подій та ледь не нокаутував суперника аперкотом. Обидва передусім проявили себе в обороні, а до акцентованих випадів так і не дійшло.

Натомість у Темпе бійка зав'язалася у фінальному періоді, коли на табло все ще були нулі. Оборонець "Арізони" Майкл Кесселрінг схопив за барки колегу за амплуа зі "Сіетла" Вілла Боргена.

Господар льоду спробував поцілити правою, але отримав рішучу відповідь оборонця "Кракен". Борген двома послідовними ударами ледь не збив Кесселрінга з ніг. Той вимушено змінив тактику та просто повалив суперника додолу. Обидва отримали 5-хвилинні штрафи.