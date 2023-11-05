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Вінгер "Далласа" помстився за партнера, боєць "Тампи" розбив ніс канадцю: бійки вечора НХЛ

Фото: Мейсон Марчмент вліз у чергову "зарубу" на льоду (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Домашні матчі "Оттави Сенаторз" і "Ванкувер Кенакс" подарували глядачам не тільки закинуті шайби, а й кілька сутичок на льоду з "Тампою-Бей Лайтнінг" і "Даллас Старз" відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протоколи поєдинків.

 

У столиці Канади бійка зав'язалася вже в дебюті зустрічі. Форвард "Сенаторз" Зак Мак'юен вирішив розібратися з колегою за амплуа команди гостей Остіном Вотсоном. Той якраз влетів у гущавину подій біля борту хітом проти одноклубника канадця.

Вони швидко скинули краги для кулачного бою. Мак'юен схопив опонента за шию і спробував кинути на лід. Натомість Вотсон ініціативу перехопив і ударами в голову та корпус зробив це першим. Зрештою, дует забіяк отримав по 5 штрафних хвилин.

 

 

А ось у Ванкувері сутичка виникла під завісу другого періоду. Оборонець "Кенакс" Іен Коул силовим прийомом зніс молодого захисника "Старз" Томаса Харлі. Замість "зеленого" взявся відповісти штатний тафгай "Далласа" Мейсон Марчмент.

Він так захопився лупцювання кривдника партнера по команді, що не помітив, як сам опинився на льоду. Щоправда, кількість пропущених Коулом ударів у голову не залишила сумнівів – Марчмент бійку виграв. Загострене почуття справедливості обернулося для нього штрафом 2+5 за неспортивну поведінку та бійку, а от ванкуверець отримав лише п'ять.

До слова, напередодні "Філадельфія" і "Сент-Луїс" здобули розгромні перемоги в регулярці НХЛ.

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