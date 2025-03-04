У парламенті Сербії опозиція влаштувала бійку та пожежу

Вдень вівторка, 4 березня, у парламенті Сербії депутати правлячої та опозиційної фракцій влаштували бійку. Вони закидали один одного димовими шашками та яйцями, є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

За даними ЗМІ, депутати-опозиціонери запалили в приміщенні димові шашки та розгорнули банер із написом "Сербія повстане, коли режим впаде". Після цього вони побились із представниками правлячої партії. Троє депутатів отримали поранення.

За словами спікера парламенту Ани Брнабіч, депутат Ясміна Обрадович, яка постраждала від електрошокової бомби, перенесла інсульт. Постраждали також депутат Жасміна Каранац і Соня Іліч, яка перебуває на восьмому місяці вагітності.

Конфлікт стався на тлі масових акцій протесту та ухвалення повістки з близько 50 пунктами, які в основному стосувалися поправок до закону про освіту.

Відставки у сербському уряді через мітинги

На тлі протестів у Сербії, спричинених обвалом даху на станції в Нові-Саді, що забрав 15 життів, у відставку пішли міністри торгівлі, транспорту та інфраструктури, а також прем’єр-міністр Мілош Вуцевіч.

Він пояснив цей крок бажанням "розрядити напруженість" та повідомив, що мер Нові-Саду також складе повноваження. Однак протестувальники, які звинувачують уряд у корупції, не припинили акцій. Президент Александар Вучич закликав опозицію не бойкотувати можливі парламентські вибори.