ua en ru
Вт, 04 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У парламенті Сербії опозиція влаштувала бійку та пожежу

Вівторок 04 березня 2025 15:04
UA EN RU
У парламенті Сербії опозиція влаштувала бійку та пожежу Архівне фото: у парламенті Сербії опозиція влаштувала бійку та пожежу (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Вдень вівторка, 4 березня, у парламенті Сербії депутати правлячої та опозиційної фракцій влаштували бійку. Вони закидали один одного димовими шашками та яйцями, є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

За даними ЗМІ, депутати-опозиціонери запалили в приміщенні димові шашки та розгорнули банер із написом "Сербія повстане, коли режим впаде". Після цього вони побились із представниками правлячої партії. Троє депутатів отримали поранення.

За словами спікера парламенту Ани Брнабіч, депутат Ясміна Обрадович, яка постраждала від електрошокової бомби, перенесла інсульт. Постраждали також депутат Жасміна Каранац і Соня Іліч, яка перебуває на восьмому місяці вагітності.

Конфлікт стався на тлі масових акцій протесту та ухвалення повістки з близько 50 пунктами, які в основному стосувалися поправок до закону про освіту.

Відставки у сербському уряді через мітинги

На тлі протестів у Сербії, спричинених обвалом даху на станції в Нові-Саді, що забрав 15 життів, у відставку пішли міністри торгівлі, транспорту та інфраструктури, а також прем’єр-міністр Мілош Вуцевіч.

Він пояснив цей крок бажанням "розрядити напруженість" та повідомив, що мер Нові-Саду також складе повноваження. Однак протестувальники, які звинувачують уряд у корупції, не припинили акцій. Президент Александар Вучич закликав опозицію не бойкотувати можливі парламентські вибори.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року у столиці Сербії Белграді розпочався антиурядовий мітинг. Це сталося після катастрофи на залізничній станції, яка забрала життя людей.

Також нагадаємо, 24 грудня 2023 року в сербській столиці були протести проти результатів виборів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сербія
NEWS
Трамп поставив на "паузу" допомогу для України: що про це відомо та які можливі наслідки
Трамп поставив на "паузу" допомогу для України: що про це відомо та які можливі наслідки
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Плани Росії не змінилися – повна окупація або контроль України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Плани Росії не змінилися – повна окупація або контроль України