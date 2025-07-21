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ВІЛ не передається через поцілунок і укуси комарів: МОЗ розвінчав найпоширеніші міфи

Фото: Тестуванна на ВІЛ (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

Центр громадського здоров’я МОЗ України оприлюднив роз’яснення щодо поширених міфів про вірус імунодефіциту людини (ВІЛ). Зокрема про реальні шляхи інфікування, профілактику та лікування ВІЛ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ЦГЗ.

Як не передається ВІЛ

ВІЛ не передається через поцілунки, обійми, спільний посуд, чхання, кашель, сидіння унітазу, укуси комарів чи купання у водоймах. Також практично неможливо заразитися через манікюр або педикюр, якщо інструменти стерилізовані.

Шляхи передачі

Основні шляхи інфікування - це незахищений секс, спільне використання шприців або голок, передача від матері до дитини, а також переливання інфікованої крові.

Як захиститися

Найефективнішими методами профілактики є правильне використання презервативів, доконтактна профілактика (PrEP), а також постконтактна профілактика (PEP), яку варто розпочати не пізніше ніж через 72 години після потенційного контакту з вірусом.

Лікування

ВІЛ не виліковується повністю, але піддається контролю. Антиретровірусна терапія (АРТ) дозволяє знизити кількість вірусу до невизначуваного рівня - у такому стані ВІЛ не передається далі і не шкодить імунітету.

Тестування

Єдиний спосіб дізнатися про наявність ВІЛ - пройти тест. Його рекомендується робити щонайменше раз на рік або після ризикованих контактів. Тестування в Україні безкоштовне.

У ЦГЗ наголошують, що ВІЛ не передається в побуті, а вчасна профілактика й лікування дозволяють людям з ВІЛ жити повноцінно і безпечно для інших.

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