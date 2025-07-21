ВІЛ не передається через поцілунок і укуси комарів: МОЗ розвінчав найпоширеніші міфи
Центр громадського здоров’я МОЗ України оприлюднив роз’яснення щодо поширених міфів про вірус імунодефіциту людини (ВІЛ). Зокрема про реальні шляхи інфікування, профілактику та лікування ВІЛ.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ЦГЗ.
Як не передається ВІЛ
ВІЛ не передається через поцілунки, обійми, спільний посуд, чхання, кашель, сидіння унітазу, укуси комарів чи купання у водоймах. Також практично неможливо заразитися через манікюр або педикюр, якщо інструменти стерилізовані.
Шляхи передачі
Основні шляхи інфікування - це незахищений секс, спільне використання шприців або голок, передача від матері до дитини, а також переливання інфікованої крові.
Як захиститися
Найефективнішими методами профілактики є правильне використання презервативів, доконтактна профілактика (PrEP), а також постконтактна профілактика (PEP), яку варто розпочати не пізніше ніж через 72 години після потенційного контакту з вірусом.
Лікування
ВІЛ не виліковується повністю, але піддається контролю. Антиретровірусна терапія (АРТ) дозволяє знизити кількість вірусу до невизначуваного рівня - у такому стані ВІЛ не передається далі і не шкодить імунітету.
Тестування
Єдиний спосіб дізнатися про наявність ВІЛ - пройти тест. Його рекомендується робити щонайменше раз на рік або після ризикованих контактів. Тестування в Україні безкоштовне.
У ЦГЗ наголошують, що ВІЛ не передається в побуті, а вчасна профілактика й лікування дозволяють людям з ВІЛ жити повноцінно і безпечно для інших.
Раніше РБК-Україна писало, що давати рані "висохнути" - це поширена і небезпечна помилка. Відкрита рана може інфікуватися, тому її краще загоювати у вологому середовищі - за допомогою мазі чи спеціального пластиру. Так процес йде швидше, зменшується ризик інфекцій і рубців.
Також ми писали, що інфекції сечовивідних шляхів часто повторюються через бактерії, які можуть довго залишатися непоміченими в стінках сечового міхура. Лікар пояснив, як розпізнати симптоми ІСШ, чому аналізи не завжди виявляють інфекцію, та що робити для профілактики й полегшення симптомів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.