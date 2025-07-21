ua en ru
Пн, 21 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

ВІЛ не передається через поцілунок і укуси комарів: МОЗ розвінчав найпоширеніші міфи

Понеділок 21 липня 2025 06:40
UA EN RU
ВІЛ не передається через поцілунок і укуси комарів: МОЗ розвінчав найпоширеніші міфи Фото: Тестуванна на ВІЛ (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

Центр громадського здоров’я МОЗ України оприлюднив роз’яснення щодо поширених міфів про вірус імунодефіциту людини (ВІЛ). Зокрема про реальні шляхи інфікування, профілактику та лікування ВІЛ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ЦГЗ.

Як не передається ВІЛ

ВІЛ не передається через поцілунки, обійми, спільний посуд, чхання, кашель, сидіння унітазу, укуси комарів чи купання у водоймах. Також практично неможливо заразитися через манікюр або педикюр, якщо інструменти стерилізовані.

Шляхи передачі

Основні шляхи інфікування - це незахищений секс, спільне використання шприців або голок, передача від матері до дитини, а також переливання інфікованої крові.

Як захиститися

Найефективнішими методами профілактики є правильне використання презервативів, доконтактна профілактика (PrEP), а також постконтактна профілактика (PEP), яку варто розпочати не пізніше ніж через 72 години після потенційного контакту з вірусом.

Лікування

ВІЛ не виліковується повністю, але піддається контролю. Антиретровірусна терапія (АРТ) дозволяє знизити кількість вірусу до невизначуваного рівня - у такому стані ВІЛ не передається далі і не шкодить імунітету.

Тестування

Єдиний спосіб дізнатися про наявність ВІЛ - пройти тест. Його рекомендується робити щонайменше раз на рік або після ризикованих контактів. Тестування в Україні безкоштовне.

У ЦГЗ наголошують, що ВІЛ не передається в побуті, а вчасна профілактика й лікування дозволяють людям з ВІЛ жити повноцінно і безпечно для інших.

Раніше РБК-Україна писало, що давати рані "висохнути" - це поширена і небезпечна помилка. Відкрита рана може інфікуватися, тому її краще загоювати у вологому середовищі - за допомогою мазі чи спеціального пластиру. Так процес йде швидше, зменшується ризик інфекцій і рубців.

Також ми писали, що інфекції сечовивідних шляхів часто повторюються через бактерії, які можуть довго залишатися непоміченими в стінках сечового міхура. Лікар пояснив, як розпізнати симптоми ІСШ, чому аналізи не завжди виявляють інфекцію, та що робити для профілактики й полегшення симптомів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВИЧ Інфекції
Новини
Алієв "підпалив" росіян: прийняв у подарунок шеврони ЗСУ і сказав "продовжуйте так само"
Алієв "підпалив" росіян: прийняв у подарунок шеврони ЗСУ і сказав "продовжуйте так само"
Аналітика
Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні