"Викрали і побили". У Львові спалахнув скандал з ветераном Нацгвардії та ТЦК: що відомо

У Львові ветеран Нацгвардії заявив, що співробітники ТЦК викрали та побили його. У військкоматі вже розпочали перевірку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП.
Раніше сьогодні мережею почало ширитись відео, де чоловік стверджує, що протягом останніх трьох років служив у Нацгвардії, а нещодавно покинув службу за станом здоров’я.
За його словами, ввечері 16 травня у Львові його зупинив мікроавтобус нібито з п’ятьма співробітниками Сихівського ТЦК.
Без пояснень його побили, затягнули в машину і продовжували завдавати удари по голові та спині. Після цього, за його словами, його повозили по району, а через годину співробітники ТЦК спитали його дані та викинули на вулицю.
Львівський обласний ТЦК та СП прокоментував відеозапис, який виклав нацгвардієць.
"Наразі проводиться перевірка, з’ясовуються обставили інциденту. Перевіряємо хто саме із військовослужбовців РТЦК та СП Львівської області причетні до вищезгаданого епізоду", - зауважили військові.
У разі підтвердження неправомірних дій військовослужбовців, ТЦК повідомив, що винні нестимуть відповідальність, передбачену законом.
"Ми зацікавлені у якомога швидшому з’ясуванню усіх подробиць", - додали в центрі.
Нагадаємо, що це не перший інцидент пов'язаний зі співробітниками ТЦК за сьогодні. Вдень 18 травня ми писали, що військові ТЦК вперше прокоментували ситуацію з загибеллю чоловіка після падіння з вікна будівлі ТЦК в Харкові.
Співробітники харківського ТЦК розповіли свою версію того, що відбулось.
Все, що наразі відомо про цю ситуацію, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Водночас зауважимо, що вчора була інформація про побиття чоловіка на пункті збору у Вінницькому територіальному центрі комплектування.
Крім того, минулого місяця мережу облетіло відео з Києва, на якому зафіксовано бійку між військовослужбовцем ТЦК та чоловіком.
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