"Викрали і побили". У Львові спалахнув скандал з ветераном Нацгвардії та ТЦК: що відомо

Раніше сьогодні мережею почало ширитись відео, де чоловік стверджує, що протягом останніх трьох років служив у Нацгвардії, а нещодавно покинув службу за станом здоров’я.

За його словами, ввечері 16 травня у Львові його зупинив мікроавтобус нібито з п’ятьма співробітниками Сихівського ТЦК.

Без пояснень його побили, затягнули в машину і продовжували завдавати удари по голові та спині. Після цього, за його словами, його повозили по району, а через годину співробітники ТЦК спитали його дані та викинули на вулицю.

Реакція військкомату

Львівський обласний ТЦК та СП прокоментував відеозапис, який виклав нацгвардієць.

"Наразі проводиться перевірка, з’ясовуються обставили інциденту. Перевіряємо хто саме із військовослужбовців РТЦК та СП Львівської області причетні до вищезгаданого епізоду", - зауважили військові.

У разі підтвердження неправомірних дій військовослужбовців, ТЦК повідомив, що винні нестимуть відповідальність, передбачену законом.

"Ми зацікавлені у якомога швидшому з’ясуванню усіх подробиць", - додали в центрі.