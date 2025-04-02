Викрала речі з могили захисника "Азовсталі": у Вінниці жінці оголосили підозру

У Вінниці 39-річній жінці повідомили про підозру в нарузі над могилою загиблого воїна Назарія Гринцевича, наймолодшого захисника "Азовсталі". Інцидент стався вранці 30 березня на Сабарівському кладовищі.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Вінницьку окружну прокуратуру .

Зараз тривають слідчі дії, призначено необхідні експертизи, а також вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання до трьох років позбавлення волі.

За даними слідства, жінка забрала з місця поховання два скляних підсвічники, свічку та дерев’яну булаву, після чого зникла. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 КК України (наруга над могилою).

Нагадаємо, на кладовищі "Сабарів-1" у Вінниці невідомі вдруге обікрали могилу загиблого військового Назарія Гринцевича з позивним "Грінка". Його мати Маріанна Гринцевич звернулася до поліції 30 березня.

За словами Гринцевич, з могили зникли дерев’яна булава та три свічки. Булава була привезена із Закарпаття та прикручена, оскільки раніше вже траплялися крадіжки.

Хто такий Назар Гринцевич

Назарій Гринцевич - військовий Національної гвардії України, захисник "Азовсталі", колишній полонений, командир взводу підрозділу "Контакт 12".

Ще до повноліття він таємно пройшов курс молодого бійця в "Азові" та з початком повномасштабного вторгнення боронив Маріуполь. Разом із побратимами три місяці утримував металургійний комбінат "Азовсталь", де зустрів своє 19-річчя. Після виходу з заводу потрапив у російський полон і понад чотири місяці перебував у колонії на тимчасово окупованій території.

21 вересня 2022 року його звільнили в межах великого обміну. Після реабілітації Назарій повернувся до лав військових, став командиром взводу оптичних спостерігачів і продовжив боротися за Україну.

10 березня 2024 року йому виповнився 21 рік. Загинув 6 травня 2024-го. Його слова стали символічними для багатьох українців: "Що б не було у вас - любіть маму, їжте кашу і любіть Україну".

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