Викрадення і тортури на морі: офіцерам Чорноморського флоту РФ оголосили підозру

Двом офіцерам Чорноморського флоту РФ повідомлено про підозру за жорстоке поводження з екіпажем українського судна "Сапфір" біля острова Зміїний.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську обласну прокуратуру.
За даними слідства, 26 лютого 2022 року, під час виконання гуманітарної місії з евакуації поранених і загиблих поблизу острова Зміїний, українське судно "Сапфір", яке не мало озброєння, було зупинене російськими військовими кораблями.
На борту перебували 17 членів екіпажу та 4 цивільних: медик, електромонтер і двоє священників.
Російські військові затримали усіх, утримували в нелюдських умовах без води, їжі й медичної допомоги.
Крім того, їх били, та залякували розправою, погрожуючи зброєю. Людей тримали на розвідувальному кораблі "Экватор" та буксирі "Шахтер", який, хоч і мав цивільний статус, використовувався у військових цілях.
Згодом українців незаконно вивезли на тимчасово окуповану територію Криму, де так само утримували до звільнення у рамках обміну між Україною та Росією. Також було повернуто українське рятувальне судно.
Командиру розвідувального корабля "Экватор" та капітану рятувально-буксирувального судна "Шахтер" Чорноморського флоту РФ повідомили про підозру у жорстокому поводженні з цивільними та порушенні законів і звичаїв війни.
Їм загрожує покарання позбавленням волі на строк до 12-ти років. Наразі вживаються заходи щодо встановлення місцезнаходження та затримання підозрюваних.
Фото: офіцерам Чорноморського флоту РФ оголосили підозру (od.gp.gov.ua)
Нагадаємо, нещодавно повідомила підозру російському солдату Сергію Тужилову. Окупанту загрожує довічне за ймовірний розстріл українського військовополоненого.
Раніше спецслужбам вдалося ідентифікувати особи російських військових, які під час окупації частини Київської області займались катуванням мирних жителів.
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