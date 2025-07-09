Викрадення і тортури на морі: офіцерам Чорноморського флоту РФ оголосили підозру

Двом офіцерам Чорноморського флоту РФ повідомлено про підозру за жорстоке поводження з екіпажем українського судна "Сапфір" біля острова Зміїний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську обласну прокуратуру.

Деталі справи

За даними слідства, 26 лютого 2022 року, під час виконання гуманітарної місії з евакуації поранених і загиблих поблизу острова Зміїний, українське судно "Сапфір", яке не мало озброєння, було зупинене російськими військовими кораблями. На борту перебували 17 членів екіпажу та 4 цивільних: медик, електромонтер і двоє священників.

Російські військові затримали усіх, утримували в нелюдських умовах без води, їжі й медичної допомоги.

Крім того, їх били, та залякували розправою, погрожуючи зброєю. Людей тримали на розвідувальному кораблі "Экватор" та буксирі "Шахтер", який, хоч і мав цивільний статус, використовувався у військових цілях.

Згодом українців незаконно вивезли на тимчасово окуповану територію Криму, де так само утримували до звільнення у рамках обміну між Україною та Росією. Також було повернуто українське рятувальне судно.

Що загрожує

Командиру розвідувального корабля "Экватор" та капітану рятувально-буксирувального судна "Шахтер" Чорноморського флоту РФ повідомили про підозру у жорстокому поводженні з цивільними та порушенні законів і звичаїв війни.

Їм загрожує покарання позбавленням волі на строк до 12-ти років. Наразі вживаються заходи щодо встановлення місцезнаходження та затримання підозрюваних.

Фото: офіцерам Чорноморського флоту РФ оголосили підозру (od.gp.gov.ua)