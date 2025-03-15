Не виключають російський слід. Поліція назвала три версії вбивства активіста Ганула
Правоохоронці розглядають три основні версії вбивства активіста Дем'яна Ганула в Одесі. Поліція не виключає причетність Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Нацполіції Андрія Нєбитова в ефірі телемарафону.
"Ми розглядаємо три основні версії. Перш за все це, звичайно, замовне вбивство, вчинене у зв'язку з професійною і громадською діяльністю потерпілого. Також розглядаємо версію, не відкидаємо, що скоєне це вбивство у зв'язку з особистою неприязню". - сказав Нєбитов.
За його словами, слідство також не відкидають ймовірність того, що до вбивства Ганула причетна Росія, оскільки активіст мав активну проукраїнську позицію.
"Звичайно, ми розглядаємо російський слід, тому що знаємо, що ця людина була відома своєю проукраїнською позицією", - заявив заступник голови Нацполіції.
Вбивство Ганула в Одесі
Нагадаємо, зранку 14 березня в центрі Одеси був вбитий активіст Дем'ян Ганул. Як відомо, нападник застрелив активіста і втік з місця злочину. Поліція оперативно відреагувала. До Одеси направили додаткові команди правоохоронці, а міністр внутрішніх справ Ігор Клименко взяв на контроль справу.
Того ж дня менш ніж за п'ять годин після вбивства підозрюваного затримали. Ним виявився місцевий житель 1978 року народження. За даними джерел РБК-Україна, підозрюваний - Сергій Шалаєв.
Поліція вилучила в нього зброю та гранату. У СБУ уточнили, що у вбивстві підозрюють 46-річного дезертира.
За фактом вбивства поліцейські відкрили провадження за п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене на замовлення).
Що відомо про активіста Дем'яна Ганула у його вбивство - у матеріалі РБК-Україна.
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