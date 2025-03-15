Не виключають російський слід. Поліція назвала три версії вбивства активіста Ганула

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Нацполіції Андрія Нєбитова в ефірі телемарафону.

"Ми розглядаємо три основні версії. Перш за все це, звичайно, замовне вбивство, вчинене у зв'язку з професійною і громадською діяльністю потерпілого. Також розглядаємо версію, не відкидаємо, що скоєне це вбивство у зв'язку з особистою неприязню". - сказав Нєбитов.

За його словами, слідство також не відкидають ймовірність того, що до вбивства Ганула причетна Росія, оскільки активіст мав активну проукраїнську позицію.

"Звичайно, ми розглядаємо російський слід, тому що знаємо, що ця людина була відома своєю проукраїнською позицією", - заявив заступник голови Нацполіції.