Вихованець "Динамо" перейшов у середняк чемпіонату Іспанії: там зацькували Зозулю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Transfermarkt .

20-річний українець поповнив лави "бджіл". Він перебував без клубу з літа.

Подоляк підписав контракт із "Райо Вальєкано". Терміни та інші деталі угоди наразі залишаються невідомими. Найімовірніше, хавбек розпочне виступи в команді B мадридців, яка змагається в Терсері Федерасьйон – 5-му за рангом дивізіоні Іспанії.

Працевлаштуванням Подоляка в Іспанії займалася агенція Talented Birds українців Євгена Коноплянки та Романа Зозулі. Останній мав конфлікт із лівацьким угрупуванням ультрас "Райо Вальєкано". У 2007 році вони заблокували його трансфер, звинувативши в "нацизмі".

Подоляк виховувався в структурі київського "Динамо". Після повномасштабного вторгнення РФ він перебрався на Туманний Альбіон. Там грав за "Брекнелл" в англійській трясовини, а згодом не пройшов перегляд у лондонському "Квінз Парк Рейнджерс". Торік приєднався до "Вісли" з польського Плоцька, але вище другої команди не піднявся.