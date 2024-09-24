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Вихованець "Динамо" перейшов у середняк чемпіонату Іспанії: там зацькували Зозулю

Мадрид, Вівторок 24 вересня 2024 12:49
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Вихованець "Динамо" перейшов у середняк чемпіонату Іспанії: там зацькували Зозулю Фото: Марко Подоляк приміряв футболку "бджіл" (instagram.com/marik_poldi22)
Автор: Антон Федорців

Півзахисник Марко Подоляк приєднався до мадридського "Райо Вальєкано".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Transfermarkt.

20-річний українець поповнив лави "бджіл". Він перебував без клубу з літа.

Подоляк підписав контракт із "Райо Вальєкано". Терміни та інші деталі угоди наразі залишаються невідомими. Найімовірніше, хавбек розпочне виступи в команді B мадридців, яка змагається в Терсері Федерасьйон – 5-му за рангом дивізіоні Іспанії.

Працевлаштуванням Подоляка в Іспанії займалася агенція Talented Birds українців Євгена Коноплянки та Романа Зозулі. Останній мав конфлікт із лівацьким угрупуванням ультрас "Райо Вальєкано". У 2007 році вони заблокували його трансфер, звинувативши в "нацизмі".

Подоляк виховувався в структурі київського "Динамо". Після повномасштабного вторгнення РФ він перебрався на Туманний Альбіон. Там грав за "Брекнелл" в англійській трясовини, а згодом не пройшов перегляд у лондонському "Квінз Парк Рейнджерс". Торік приєднався до "Вісли" з польського Плоцька, але вище другої команди не піднявся.

До слова, раніше екс-капітан "Зорі" Каменюка став тренером академії "Байєра".

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Коноплянка Чемпіонат Іспанії Роман Зозуля
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