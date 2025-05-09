Відтягуючи припинення вогню, Росія знущається над світом, - МЗС Литви

"Звичайно, припинення вогню необхідне, і недарма Україна два місяці тому заявила, що готова до безумовного припинення вогню. Росія два місяці відтягує цей час, фактично знущаючись з міжнародного співтовариства і дипломатичних зусиль США, здійснюючи жорстокі атаки на Україну", - заявив він в ефірі радіо LRT у п'ятницю.

За словами глави МЗС, припинення вогню дало б змогу підготуватися до мирних переговорів і продемонструвало б справжні наміри Кремля.

"Те, що ми бачимо з російського боку, просто зволікання і затягування питання, показує, що Путін у цьому взагалі не зацікавлений. І це прикро, очевидно, що він таким чином реагує на дипломатичні зусилля США, які ми, безумовно, підтримуємо", - сказав він.