Відтягуючи припинення вогню, Росія знущається над світом, - МЗС Литви

Росія затягує процес припинення вогню у війні проти України. У такий спосіб Кремль знущається з дипломатичних зусиль міжнародної спільноти та США.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса.
"Звичайно, припинення вогню необхідне, і недарма Україна два місяці тому заявила, що готова до безумовного припинення вогню. Росія два місяці відтягує цей час, фактично знущаючись з міжнародного співтовариства і дипломатичних зусиль США, здійснюючи жорстокі атаки на Україну", - заявив він в ефірі радіо LRT у п'ятницю.
За словами глави МЗС, припинення вогню дало б змогу підготуватися до мирних переговорів і продемонструвало б справжні наміри Кремля.
"Те, що ми бачимо з російського боку, просто зволікання і затягування питання, показує, що Путін у цьому взагалі не зацікавлений. І це прикро, очевидно, що він таким чином реагує на дипломатичні зусилля США, які ми, безумовно, підтримуємо", - сказав він.
Президент США Дональд Трамп закликав Росію погодитися на беззастережне 30-денне припинення вогню з Україною. За словами Трампа, якщо режиму припинення вогню не дотримуватимуться, Штати та їхні країни-партнери "введуть нові санкції".
У березні Україна прийняла пропозицію Вашингтона про 30-денне беззастережне припинення вогню, однак Росія відхилила цю пропозицію. Кремль відвинув низку умов, зокрема підключення російських банків до системи SWIFT.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.