"Відповімо сильно і влучно". Зеленський відреагував на загибель пілота F-16 Павла Іванова

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Telegram.

"Українські F-16, "Міражі", МіГи, уся наша бойова авіація героїчно виконує військові завдання, захищаючи нашу державу та підтримуючи наземні операції. Повітряні сили залучені й до захисту України від російських ракет та дронів. Пишаємося нашими воїнами. Відповімо сильно і влучно", - додав президент.

"Сьогодні в бою на F-16, на жаль, загинув капітан Павло Іванов. 26 років хлопцю. Мої співчуття родині, усім побратимам Павла", - зазначив президент у своїй публікації.

Загибель Павла Іванова

У суботу, 12 квітня, Повітряні сили ЗСУ повідомили, що під час виконання бойового завдання загинув 26-річний український пілот Павло Іванов. Він був льотчиком на винищувачі F-16.

Повітряні сили ЗСУ не уточнили, де саме та за яких обставин сталася трагедія. Поки відомо, що пілот загинув 12 квітня, боронячи Україну від окупантів. Обставини встановлює міжвідомча комісія, яка вже почала роботу.

Варто додати, що перед повідомленням Повітряних сил ЗСУ моніторингові групи писали про "погані новини".

Нагадаємо, у серпні 2024 року під час відбиття російської атаки загинув досвідчений український льотчик Олексій Месь ("Мунфіш"). Він відбивав ворожу атаку на винищувачі F-16, але літак зазнав аварії. Детальніше про трагедію - у матеріалі РБК-Україна.

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