Відповідальність за ІДІЛ: в університеті на Філіппінах стався теракт із жертвами

у місті Мараві,

Міністр оборони Жилберто Теодоро заявив, що правоохоронці продовжать боротися з тероризмом у тому ж темпі, що й раніше.

Бойовики ІДІЛ почали проникати на територію Філіппін у 2015 році. Вони знайшли підтримку серед деяких мусульманських угруповань, які були незадоволені урядом Філіппін.

У 2017 році бойовики ІДІЛ захопили місто Мараві на півдні Філіппін. Вони утримували його протягом п'яти місяців, перш ніж були вибиті урядовими військами.

В останні роки ІДІЛ продовжує здійснювати теракти на Філіппінах. Один із масштабних (до цього теракту) здійснили у 2019 році. Тоді угруповання взяло на себе відповідальність за вибух у католицькій церкві в місті Холо, внаслідок якого загинули 27 людей.

Теракти у світі

Раніше ми повідомляли, що в Парижі невідомий напав із ножем на туристів. Є жертви.

Також днями стався теракт у Єрусалимі. Внаслідок цього загинули люди, ХАМАС взяв відповідальність на себе.