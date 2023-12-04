Відповідальність за ІДІЛ: в університеті на Філіппінах стався теракт із жертвами

Бойовики Ісламської держави взяли на себе відповідальність за вибух в університеті на Філіппінах. В результаті є загиблі та поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
у місті Мараві,
Міністр оборони Жилберто Теодоро заявив, що правоохоронці продовжать боротися з тероризмом у тому ж темпі, що й раніше.
Бойовики ІДІЛ почали проникати на територію Філіппін у 2015 році. Вони знайшли підтримку серед деяких мусульманських угруповань, які були незадоволені урядом Філіппін.
У 2017 році бойовики ІДІЛ захопили місто Мараві на півдні Філіппін. Вони утримували його протягом п'яти місяців, перш ніж були вибиті урядовими військами.
В останні роки ІДІЛ продовжує здійснювати теракти на Філіппінах. Один із масштабних (до цього теракту) здійснили у 2019 році. Тоді угруповання взяло на себе відповідальність за вибух у католицькій церкві в місті Холо, внаслідок якого загинули 27 людей.
Раніше ми повідомляли, що в Парижі невідомий напав із ножем на туристів. Є жертви.
Також днями стався теракт у Єрусалимі. Внаслідок цього загинули люди, ХАМАС взяв відповідальність на себе.
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