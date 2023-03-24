ua ru
Пт, 24 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Відповідь за смертельну атаку. США вдарили по позиціям КСІР в Сирії

Новость на русском →
П'ятниця 24 березня 2023 05:47
Відповідь за смертельну атаку. США вдарили по позиціям КСІР в Сирії Фото: США нанесли удар по позиціям КСІР в Сирії (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

США нанесли авіаудар по позиціям Корпусу стражів ісламської революції на сході Сирії, відповідаючи на їхню смертоносну атаку американських позицій за допомогою дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пентагона.

Так, 23 березня позиції американських військових неподалік Хасаки були атаковані, ймовірно, за допомогою ісламського БПЛА. В результаті загинув один контрантник, а шестеро інших військовослужбовців були поранені.

У відповідь на міністр оборони США Ллойд Остін за вказівкою президента Джо Байдена наказав нанести по позиціям КСІР на сході Сирії точкові авіаудари.

"Як ясно дав зрозуміти президент Байден, ми вживемо всіх необхідних заходів для захисту нашого народу і завжди реагуватимемо в будь-який час і в будь-якому місці на наш вибір. Жодне угруповання не буде безкарно завдавати ударів по нашим військам", - заявив Остін.

Він також заявив, що всім пораненим було надано допомогу на місці, трьох із них було евакуйовано до госпіталя сил Коаліції в Іраку.

Нагадаємо, що з початку березня США почали фіксувати в Сирії більшу активність російської авіації.

Також ми писали, що президент Сирії Башар Асад публічно підтримав повномасштабне вторгнення Росії до України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Війна в Сирії
NEWS
Гуменюк про "вихід" окупантів із Нової Каховки: спроба психологічного впливу
Гуменюк про "вихід" окупантів із Нової Каховки: спроба психологічного впливу
DAILY
Сировинна колонія. Як візит Сі Цзіньпіна до Москви закріпив залежність Росії від Китаю
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Сировинна колонія. Як візит Сі Цзіньпіна до Москви закріпив залежність Росії від Китаю