Відповідь за смертельну атаку. США вдарили по позиціям КСІР в Сирії

США нанесли авіаудар по позиціям Корпусу стражів ісламської революції на сході Сирії, відповідаючи на їхню смертоносну атаку американських позицій за допомогою дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пентагона.

Так, 23 березня позиції американських військових неподалік Хасаки були атаковані, ймовірно, за допомогою ісламського БПЛА. В результаті загинув один контрантник, а шестеро інших військовослужбовців були поранені.

У відповідь на міністр оборони США Ллойд Остін за вказівкою президента Джо Байдена наказав нанести по позиціям КСІР на сході Сирії точкові авіаудари.

"Як ясно дав зрозуміти президент Байден, ми вживемо всіх необхідних заходів для захисту нашого народу і завжди реагуватимемо в будь-який час і в будь-якому місці на наш вибір. Жодне угруповання не буде безкарно завдавати ударів по нашим військам", - заявив Остін.

Він також заявив, що всім пораненим було надано допомогу на місці, трьох із них було евакуйовано до госпіталя сил Коаліції в Іраку.