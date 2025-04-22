Відповідь Путіна на ідею про перемир'я і смерть Папи Римського: новини за 21 квітня

Російський диктатор Володимир Путін відповів президенту України Володимиру Зеленському на пропозицію перемир'я. Тим часом помер Папа Римський Франциск.

Більш детально про те, що сталося сьогодні, 21 квітня, - в матеріалі РБК-Україна .

Путін відповів Зеленському на пропозицію перемир'я і згадав про удар по Сумах

Російський диктатор Володимир Путін нібито хоче розібратися з пропозицією президента України Володимира Зеленського про припинення ударів по цивільних об'єктах.

Як "аргумент" він згадав російський удар по мирних жителях у Сумах, через який загинули 35 осіб.

Помер Папа Римський Франциск

Папа Римський Франциск помер. Він помер у віці 88 років.

Про смерть Папи Франциска повідомив кардинал Кевін Фаррелл, Камерленг Святої Римської Церкви.

У Трампа чекають відповіді Києва на ідеї щодо Криму та відмови від НАТО, - WSJ

США цього тижня очікують від Києва відповіді на ідеї щодо завершення війни. Зокрема, на відмову від вступу в НАТО і можливе визнання Америкою Криму російським, пише WSJ.

За словами західних чиновників, ідеї були викладені в конфіденційному документі, який високопоставлені чиновники адміністрації Трампа представили українській стороні в Парижі в четвер.

Сили оборони України зупинили прорив ворога на Сумщині: свіжі деталі з передової

У прикордонній зоні Сумської області тривають інтенсивні бойові дії. Росіяни намагаються вибити українські війська з Курської області, розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Реалізації плану агресора заважають наші частини Сил оборони України, які своїми активними діями вкотре зірвали наступ противника на цьому напрямку", - зазначив Сирський.

Новий формат. Зеленський назвав дату зустрічі щодо України в Лондоні

Україна разом із Британією, Францією та США обговорить шляхи завершення війни з Росією. Представники чотирьох країн зустрінуться 23 квітня в Лондоні, розповів президент України Володимир Зеленський.

За словами глави української держави, він провів хороші та детальні переговори з прем'єром Британії Кіром Стармером.

Трамп пообіцяв розповісти про "мирну угоду" для України та РФ протягом трьох днів

Президент США Дональд Трамп заявив, що він розкриє деталі американських пропозицій для "мирної угоди" між Україною і Росією вже найближчими днями.

"Подивимося, що з цього вийде", - додав він.