Відомого українського боксера і його родину жорстоко вбили на Донеччині

У четвер, 26 червня 2025 року, внаслідок жорстокого вбивства трагічно загинув український боксер Владислав Карпачов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Facebook Федерації боксу України .

Що відомо про трагедію

Трагедія сталася в селі Гришине Покровської громади Донецької області.

"Разом із родиною Владислав став жертвою жахливого злочину. Це – болюча й непоправна втрата для всієї української боксерської спільноти", – йдеться в повідомленні.

Відомо, що після скоєння злочину з місця події зник особистий автомобіль боксера – Toyota Camry із номерним знаком АН1070РА. Наразі тривають слідчі дії та розшукові заходи для встановлення обставин трагедії й осіб, причетних до вбивства.

Хто такий Владислав Карпачов

Талановитий боксер виступав у ваговій категорії до 64 кг. У 2016 році він здобув бронзову медаль на чемпіонаті України серед молоді.

Був учасником національних змагань, тренувався на базі збірних команд та представляв Донецьку область.

На момент загибелі спортсмену було 26 років.