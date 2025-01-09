Відомий російський пропагандист пережив клінічну смерть і впав у кому
Чоловік однієї з головних пропагандисток Кремля Маргарити Симоньян пережив клінічну смерть та перебуває в комі. Вона закликала помолитися за його здоров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Симоньян.
"До останнього не хотіла, але, оскільки вже почали телефонувати репортери, напишу сама. Мій чоловік, Тигран Кеосаян, пережив клінічну смерть і перебуває в комі", - написала вона.
Пропагандистка зазначила, що в її чоловіка уже "давним-давно дуже хворе серце". За її словами, матір Кеосаяна два роки тому втратила старшого сина, а "тепер із останніх сил чекає, що Господь змилостивиться над молодшим".
Наостанок вона закликала людей молитися за свого чоловіка.
Симоньян очолює телеканал RT, який є пропагандистським рупором Кремля і режима диктатора Володимира Путіна.
Тигран Кеосаян є російським та вірменським актором кіно і телебачення. Останніми роками він став відомий українофобними заявами та працює на телебаченні, поширюючи пропаганду РФ.
Нагадаємо, у вересні 2023 року керівник апарату прем'єр-міністра Вірменії Араїк Арутюнян звинуватив російські ЗМІ у гібридній війні проти країни. За його словами, найгірші кремлівські пропагандисти походять саме з Вірменії. Серед них від окремо відзначив Симоньян і Кеосаяна.
У квітні 2024 року СБУ повідомила про підозру Симоньян за низкою статей через її заклики до масового вбивства українських дітей.
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