Відомий російський пропагандист пережив клінічну смерть і впав у кому

Чоловік однієї з головних пропагандисток Кремля Маргарити Симоньян пережив клінічну смерть та перебуває в комі. Вона закликала помолитися за його здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Симоньян.

"До останнього не хотіла, але, оскільки вже почали телефонувати репортери, напишу сама. Мій чоловік, Тигран Кеосаян, пережив клінічну смерть і перебуває в комі", - написала вона.

Пропагандистка зазначила, що в її чоловіка уже "давним-давно дуже хворе серце". За її словами, матір Кеосаяна два роки тому втратила старшого сина, а "тепер із останніх сил чекає, що Господь змилостивиться над молодшим".

Наостанок вона закликала людей молитися за свого чоловіка.

Симоньян очолює телеканал RT, який є пропагандистським рупором Кремля і режима диктатора Володимира Путіна.

Тигран Кеосаян є російським та вірменським актором кіно і телебачення. Останніми роками він став відомий українофобними заявами та працює на телебаченні, поширюючи пропаганду РФ.