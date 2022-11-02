Відновлення енергосистеми після ракетних ударів потребує антикризових заходів НКРЕКП, - нардеп
Відновлення зруйнованих російськими терористами об’єктів енергосистеми потребують рішучих антикризових заходів НКРЕКП і підтримки західних партнерів необхідним обладнанням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Михайля Волинця в ефірі телеканалу "Прямий".
"Необхідно, щоб уряди цих країн, де виробляються великопотужні трансформатори, щоби ті, хто вже має договори на закупівлю, відклали в довгу чергу, і хоча б Україна могла закупити. Але Україна за які кошти має це закупити? Тут НКРЕКП має прийняти комплекс антикризових екстрених заходів, в пергу чергу послабити існуючі цінові обмеження на продаж електроенергії українськими виробниками", - сказав Волинець.
Також він додав, що для скорішої закупівлі нового обладнання, потрібна допомога західних партнерів. Оскільки на його виробництво та закупівлю у світі є велика черга.
Нагадаємо, раніше Міжнародна торговельна палата закликала НКРЕКП до рішучих кроків для стабілізації ситуації, зокрема послаблення цінових обмежень.
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